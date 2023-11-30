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Жильё в Grad Hvar, Хорватия

Хвар
11
12 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Vira, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Vira, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Хвар, Хвар, однокомнатная квартира на первом этаже дома площадью 43 м2 плюс веранда 14 м2.Кв…
€218,400
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Квартира 1 комната в Vira, Хорватия
Квартира 1 комната
Vira, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Hvar, Hvar, new construction, 2 apartments with parking spaces In a smaller residential bui…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Vira, Хорватия
Квартира 5 комнат
Vira, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Hvar, a four bedroom apartment of 124 m2 located in the immediate vicinity of the coast, in …
€365,000
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Hvar, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Hvar, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продается фантастическая новая вилла, расположенная в новом на самом солнечном острове Сплит…
€5,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 3 комнаты в Vira, Хорватия
Дом 3 комнаты
Vira, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Хвар, первая линия от моря, двухкомнатная квартира 104.66 м2, на втором этаже жилого дома. …
€523,000
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Дом 4 комнаты в Vira, Хорватия
Дом 4 комнаты
Vira, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Продается, Хвар, первая линия от моря, четырехкомнатная квартира 133,71 м2, на первом этаже …
€600,000
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Квартира 2 комнаты в Vira, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Vira, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Хвар, мы продаем квартиру 70 м2 с лоджией 4,25 м2, парковкой 17 м2 и частью двора 7 м2, расп…
€265,000
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Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Хвар, Хорватия
Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Хвар, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Продается прекрасная вилла, площадью 350 м2, расположенная на южной стороне острова Хвар, в …
€1,60 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Хвар, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Хвар, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается полностью обновленная старинная каменная вилла 600 м2 с двором 200 м2, расположенн…
€2,10 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 16 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Хвар, Хорватия
Дом 16 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Хвар, Хорватия
Комнаты 16
Количество этажей 5
Продается прекрасный новый гостевой дом, расположенный на южной стороне острова Хвар, всего …
€2,00 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Хвар, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Хвар, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается новая исключительная вилла, расположенная на отличной локации в небольшой тихой бу…
€1,80 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 9 комнат с Spalni в Vira, Хорватия
Дом 9 комнат с Spalni
Vira, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 500 м²
Хвар, отдельно стоящий дом с жилой площадью 500 м2 на участке 500 м2, в 700 м от моря и цент…
€1,59 млн
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Параметры недвижимости в Grad Hvar, Хорватия

с видом на море
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недорогая
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