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Жилье в Хваре, Хорватия

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квартиры
3
5 объектов найдено
Дом 9 комнат в Хвар, Хорватия
Дом 9 комнат
Хвар, Хорватия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 500 м²
Хвар, отдельно стоящий дом с жилой площадью 500 м2 на участке 500 м2, в 700 м от моря и цент…
$2,25 млн
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Квартира 2 комнаты в Хвар, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Хвар, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 75 м²
HVAR, Križna luka, apartment with two apartmentsFor sale is a 70m2 apartment with a loggia o…
$282,324
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Квартира 1 комната в Хвар, Хорватия
Квартира 1 комната
Хвар, Хорватия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Хвар, Хвар, новое строительство, 2 квартиры с парковочными местами В небольшом жилом доме п…
Цена по запросу
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 2 комнаты в Хвар, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Хвар, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Хвар, Хвар, однокомнатная квартира на первом этаже дома площадью 43 м2 плюс веранда 14 м2.Кв…
$251,918
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Вилла 8 комнат в Хвар, Хорватия
Вилла 8 комнат
Хвар, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
www.biliskov.com ID 14733Хвар – первая линия у моряУникальная и неповторимая недвижимость в …
$9,23 млн
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