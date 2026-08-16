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Жилье в Комиже, Хорватия

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4 объекта найдено
Дом 5 комнат в Комижа, Хорватия
Дом 5 комнат
Комижа, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 187 м²
Количество этажей 1
I26960 Vinka Foretića
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Комижа, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Комижа, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
КОМИЖА, Вела Банда, функциональная квартира с 2 спальнями, 1 этаж, часть двора, редкость! Кв…
$282,324
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Квартира 3 комнаты в Комижа, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Комижа, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 2/7
Комижа центр, просторная квартира 3BDR с видом на море с террасой, возможность! На втором эт…
$321,075
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Дом 10 комнат в Комижа, Хорватия
Дом 10 комнат
Комижа, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 950 м²
Вис, Комижа В красивой бухте на сельскохозяйственных угодьях общей площадью 55 000 м2 наход…
Цена по запросу
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