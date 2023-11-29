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Жильё в Нови-Винодолски, Хорватия

дома
4
6 объектов найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Нови-Винодолски, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
APARTMENT 3 BEDROOMS WITH POOL, NOVI VINODOLSKI An apartment of 120 m2 is for sale, which co…
€280,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море в Нови-Винодолски, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
APARTMENT 2 BEDROOMS, NOVI VINODOLSKI For sale is a 75m2 apartment on the first floor of t…
€195,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Нови-Винодолски, Хорватия
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
House with a view of the sea, NOVI VINODOLSKI A house on 5 floors is for sale located in t…
€290,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 ванных с кондиционером, с видом на море, с парковка в Нови-Винодолски, Хорватия
Дом 3 ванных с кондиционером, с видом на море, с парковка
Нови-Винодолски, Хорватия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
SEASIDE HOUSE WITH SWIMMING POOL - Novi Vinodolski An adapted holiday house with a swimmin…
€750,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Нови-Винодолски, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 271 м²
NOVI VINODOLSKI - House with garden We offer a house with three residential units in Novi …
€350,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Нови-Винодолски, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
NOVI VINODOLSKI - Detached house We mediate the sale of a detached house in Novi Vinodolski …
€400,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Realting.com
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