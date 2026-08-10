Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Нови-Винодолски
  4. Жилая

Жилье в Новях-Винодолски, Хорватия

;
дома
5
5 объектов найдено
Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 288 м²
Современная вилла Sea-View с бассейном - Нови Винодольски!Расположенная в тихой и желательно…
$1,37 млн
Оставить заявку
Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Нови Винодольски – дом с бассейном, в 100 метрах от моря! Этот потрясающий дом площадью 200 …
$771,964
Оставить заявку
Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
Вилла в Нови Винодольски всего в 50 метрах от моря с бассейном и гаражом! Редкое местоположе…
$1,09 млн
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Новая современная вилла на первой линии у моря в Смоквице, район Нова Винодольска!Район идеа…
$2,28 млн
Оставить заявку
Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 392 м²
Роскошная вилла с бассейном и видом на море в Нови-Винодольски – всего 300 метров от моря!Мы…
$1,78 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти