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Беларусь
Гродненская область
Коммерческая недвижимость в Гродненской области, Беларусь
Гродно
86
Лида
11
Волковыск
6
Третьяковский сельский Совет
4
Зельва
3
Кореличи
3
Сопоцкинский сельский Совет
3
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151 объект найдено
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Магазин
Зельва, Беларусь
324 м²
€ 349,668
Продажа. Магазин, торговое помещение. Адрес: гп. Зельва, ул. Чапаева 7 Площадь - 324,4 м2 Це…
Ресторан, кафе 3 ванных
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
3
630 м²
2
Цена по запросу
Аренда. Придорожный сервис на трассе М6: Минск-Гродно Сдаем в аренду на длительный …
Производство
Гродно, Беларусь
300 м²
1
€ 819
Помещение на 1 этаже с отдельным входом, а также есть подъемные ворота в торце здания, что п…
Производство
Зельва, Беларусь
711 м²
€ 5,463
Продаётся достопримечательность г. Зельва “Водяная мельница”. Здание не является…
Производство
Гродно, Беларусь
206 м²
1
€ 50,079
Продается помещение бытового обслуживания населения общей площадью 206,4 кв.м , расположенно…
Производство
Гродно, Беларусь
206 м²
3
€ 50,079
Продается помещение бытового обслуживания населения общей площадью 206,4 кв.м , расположенно…
Магазин
Гродно, Беларусь
160 м²
1
€ 6
Сдаётся в аренду нежилое помещение на улице Врублевского 5 А. Объект располагается в микрора…
Склад 5 комнат
Гродно, Беларусь
5
714 м²
1
€ 163,895
Административно-хозяйственный комплекс в Гродно Возможна продажа по частям. Продажа в ра…
Коммерческая
Жупранский сельский Совет, Беларусь
3 210 м²
€ 81,948
Продаётся Конно-спортивный центр. ―――――――――――――――――――――――――――― Уникальный Конно-спортивный ц…
Коммерческая
Гродно, Беларусь
204 м²
€ 115,963
Продается изолированное помещение, расположенное в центральной части города ул.Свердлова,12 …
Склад 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3
2 026 м²
2/3
€ 254,948
Продается комплекс зданий и сооружений (торгово-складская база) с большим земельным участком…
Офис 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3
2 026 м²
3
€ 254,948
Административно-складской комплекс состоит из 3 отдельностоящих капитальных строений: 1.Скла…
Офис
Лида, Беларусь
43 м²
2/3
€ 34,600
Продается отличное просторное помещение для вашего бизнеса. Данное помещение подойдет как дл…
Склад
Гродно, Беларусь
2 026 м²
3
€ 254,948
Административно-складской комплекс состоит из 3 отдельностоящих капитальных строений: 1.Скл…
Магазин
Лида, Беларусь
60 м²
1/2
€ 54,632
Продаётся торговое помещение в центре города. Расположено на мини-рынке Панорама, большой тр…
Офис 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2
5 173 м²
1/7
€ 3,604,829
Продается отличный гостинично-ресторанный комплекс в Гродно! Комплекс представляет собой отд…
Коммерческая 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2
5 173 м²
1/7
€ 3,604,829
Продается отличный гостинично-ресторанный комплекс в Гродно! Комплекс представляет собой отд…
Магазин
Гродно, Беларусь
46 м²
1
€ 11
Сдается в АРЕНДУ помещение 46,0 м2 на ул. Горького, 73. Сделан свежий ремонт, оборудован сан…
Коммерческая 10 комнат
Гродно, Беларусь
10
1 554 м²
2/2
€ 773,951
Уникальное предложение! Инвестиционная площадка 3.5 га земли в заповедном парке «Урочи…
Офис 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2
198 м²
1/5
€ 174,435
Продаются два совмещенных помещения в цокольном этаже элитного дома 2018 года постройки в са…
Офис 1 комната
Гродно, Беларусь
1
69 м²
2/5
€ 62,827
Продается помещение на 2 этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре города Гродн…
Офис
Гродно, Беларусь
79 м²
1/5
€ 69,929
Продается помещение в цокольном этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре город…
Офис 1 комната
Гродно, Беларусь
1
43 м²
2/5
€ 39,153
Продается помещение на 2 этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре города Гродн…
Офис 1 комната
Гродно, Беларусь
1
69 м²
2
€ 62,827
Продается помещение на 2 этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре города Гродн…
Офис
Гродно, Беларусь
43 м²
2
€ 39,153
Продается помещение на 2 этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре города Гродн…
Офис 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2
198 м²
1
€ 174,435
Продаются два совмещенных помещения в цокольном этаже элитного дома 2018 года постройки в са…
Офис
Гродно, Беларусь
79 м²
1
€ 69,929
Продается помещение в цокольном этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре город…
Магазин
Демброво, Беларусь
762 м²
1/1
€ 53,721
Продается комплексное здание с большим участком земли. Хорошие подъездные пути с трассы &quo…
Склад
Волковыск, Беларусь
1 325 м²
1
€ 1
Сдаётся в аренду здание специализированное складов, торговых баз, баз материально- техническ…
Магазин
Берёзовка, Беларусь
599 м²
1/2
€ 332,343
Торговое помещение, склад, сфера услуг г. Березовка, ул. Новогрудская, д.16А Площадь: …
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