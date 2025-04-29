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Кафе и рестораны в Гродненской области, Беларусь

коммерческая недвижимость
92
офисы
24
производственные здания
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2 объекта найдено
Ресторан, кафе 232 м² в Озёры, Беларусь
Ресторан, кафе 232 м²
Озёры, Беларусь
Площадь 232 м²
Этаж 1/1
Предлагаем готовый бизнес- кафе в центре агрогородка Озёры, пл. Ленина, 15. Общая площадь об…
$69,000
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Ресторан, кафе 103 м² в Гродно, Беларусь
Ресторан, кафе 103 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 103 м²
Этаж 1/2
Продаётся готовый бизнес – бар «Брудершафт» в одном из самых модных районов Гродно! Стабильн…
$99,000
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