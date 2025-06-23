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Продажа готового бизнеса в Гродненской области, Беларусь

Гродно
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5 объектов найдено
Готовый бизнес 1 567 м² в Гродно, Беларусь
Готовый бизнес 1 567 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 567 м²
Количество этажей 3
В продаже здание специализированное розничной торговли. Заселенное арендаторами! Общая площ…
$1,17 млн
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Готовый бизнес 156 м² в Гродно, Беларусь
Готовый бизнес 156 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается готовый бизнес — салон красоты «Монро» премиум класса. Салон открыт в 2019 году —…
Цена по запросу
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Готовый бизнес 91 м² в Гродно, Беларусь
Готовый бизнес 91 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продаётся готовый бизнес по кузнечному делу на ул. Суворова, 147 в Гродно со всем необходимы…
$52,500
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Готовый бизнес 1 134 м² в Гродно, Беларусь
Готовый бизнес 1 134 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 134 м²
Количество этажей 2
$680,000
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Продажа охотничьего хозяйства общей площадью 100 000 Га угодий в Куриловичский сельский Совет, Беларусь
Продажа охотничьего хозяйства общей площадью 100 000 Га угодий
Куриловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 577 м²
Предлагаем уникальную возможность приобрести охотничье хозяйство, расположенное в  Эживописн…
$1,70 млн
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