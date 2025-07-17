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Отели в Гродненской области, Беларусь

коммерческая недвижимость
96
рестораны
3
офисы
25
производственные здания
11
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3 объекта найдено
Отель 1 563 м² в Гродно, Беларусь
Отель 1 563 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 563 м²
Количество этажей 3
В продаже гостиничный комплекс по адресу г.Гродно, ул.Советских Пограничников. Незавершенно…
Цена по запросу
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Отель 747 м² в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Отель 747 м²
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 747 м²
Количество этажей 1
Продается уникальное коммерческое здание в д. Кошевники. Общая площадь здания вместе с летн…
$160,000
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Отель 814 м² в Новогрудок, Беларусь
Отель 814 м²
Новогрудок, Беларусь
Площадь 814 м²
Количество этажей 3
Здание под отель, ресторан, музей в Новогрудке Продаем историческое здание гостинично-ресто…
$290,000
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