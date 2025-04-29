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Склады в Гродненской области, Беларусь

Гродно
4
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6 объектов найдено
Склад 41 м² в Гродно, Беларусь
Склад 41 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 1
Сдаем в аренду помещение с ямой под СТО автомобилей в Гродно, ул. Победы, 28. Площадь 41 кв.…
$6
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Склад 436 м² в Слоним, Беларусь
Склад 436 м²
Слоним, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 436 м²
Этаж 1/1
Здание находится в центре города, подведено электричество, собственный ТП, на одной территор…
$26,000
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Склад 1 353 м² в Гродно, Беларусь
Склад 1 353 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 353 м²
Количество этажей 2
Административно-складской комплекс состоит из 2 отдельностоящих капитальных строений: 1.Адм…
$350,000
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Склад 436 м² в Слоним, Беларусь
Склад 436 м²
Слоним, Беларусь
Площадь 436 м²
Количество этажей 1
Здание находится в центре города, подведено электричество, собственный ТП, на одной территор…
$26,000
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Склад 1 486 м² в Гродно, Беларусь
Склад 1 486 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 486 м²
Количество этажей 1
Продается складской комплекс на ул. Победы, 31 в Гродно. Общая площадь 1486,2 м.кв. Холодиль…
$400,000
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Склад 300 м² в Гродно, Беларусь
Склад 300 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Сдается в аренду сухой склад-морозильник на ул. Победы, 31 в Гродно. Площадь склада примерно…
$1,200
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