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Коммерческая недвижимость в Третьяковском сельском Совете, Беларусь

производственные здания
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4 объекта найдено
Коммерческое помещение 260 м² в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 260 м²
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
В очень популярном и видном месте на въеде в г. Лида продается действующий бизнес, АЗС с каф…
$800,000
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Производство 1 936 м² в Минойты, Беларусь
Производство 1 936 м²
Минойты, Беларусь
Площадь 1 936 м²
Количество этажей 1
Продается (сдается в аренду) производственное помещение со складами вблизи трассы М-6, распо…
$200,000
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Производство 1 936 м² в Минойты, Беларусь
Производство 1 936 м²
Минойты, Беларусь
Площадь 1 936 м²
Количество этажей 1
Продается (сдается в аренду) производственное помещение со складами вблизи трассы М-6, распо…
$200,000
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Производство 1 345 м² в Минойты, Беларусь
Производство 1 345 м²
Минойты, Беларусь
Площадь 1 345 м²
Количество этажей 2
Продается полностью готовое к эксплуатации административно-хозяйственное здание в р-не д.Мин…
$110,000
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