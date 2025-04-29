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Производственные здания в Гродненской области, Беларусь

Гродно
3
Третьяковский сельский Совет
3
Производство Удалить
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11 объектов найдено
Производство 171 м² в Кореличи, Беларусь
Производство 171 м²
Кореличи, Беларусь
Площадь 171 м²
Этаж 1/1
Продаются производственно-складские помещения в гп.Кореличи Гродненской области. На продажу …
$43,000
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Производство 193 м² в Гродно, Беларусь
Производство 193 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 193 м²
Количество этажей 5
В продаже изолированное помещение бытового обслуживание населения. Расположено на первом эта…
$190,000
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Производство 1 936 м² в Минойты, Беларусь
Производство 1 936 м²
Минойты, Беларусь
Площадь 1 936 м²
Количество этажей 1
Продается (сдается в аренду) производственное помещение со складами вблизи трассы М-6, распо…
$200,000
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Производство 6 234 м² в Гродно, Беларусь
Производство 6 234 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 6 234 м²
Количество этажей 1
Продаём производственно-складской комплекс на ул. Гаспадарчей-Дубко возле ТЦ OldCity. Объек…
$800,000
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Производство 1 936 м² в Минойты, Беларусь
Производство 1 936 м²
Минойты, Беларусь
Площадь 1 936 м²
Количество этажей 1
Продается (сдается в аренду) производственное помещение со складами вблизи трассы М-6, распо…
$200,000
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Производство 3 600 м² в Мосты, Беларусь
Производство 3 600 м²
Мосты, Беларусь
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 3
В продаже — имущественный комплекс (производственная база на ул.Вокзальная, 17 в г.Мосты). П…
$148,000
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Производство 491 м² в Кревский сельский Совет, Беларусь
Производство 491 м²
Кревский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 491 м²
Этаж 1/1
Продаём уникальную недвижимость! Местоположение: деревня Вауки, Сморгонский район, на границ…
$30,000
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Производство 1 640 м² в Житомля, Беларусь
Производство 1 640 м²
Житомля, Беларусь
Площадь 1 640 м²
Количество этажей 3
В аренду здание бывшей школы. д. Житомля, ул. Школьная 6Б. (18 км от Гродно) Земельный уч…
$70,000
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Производство 206 м² в Гродно, Беларусь
Производство 206 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 206 м²
Количество этажей 3
Продается помещение бытового обслуживания населения общей площадью 206,4 кв.м , расположенно…
$46,500
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Производство 1 345 м² в Минойты, Беларусь
Производство 1 345 м²
Минойты, Беларусь
Площадь 1 345 м²
Количество этажей 2
Продается полностью готовое к эксплуатации административно-хозяйственное здание в р-не д.Мин…
$110,000
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Производство 562 м² в Зельва, Беларусь
Производство 562 м²
Зельва, Беларусь
Площадь 562 м²
Количество этажей 2
Продается отдельностоящее 2-этажное капитальное строение деревообрабатывающего производства …
$55,000
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