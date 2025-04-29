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Продажа офисных помещений в Гродненской области, Беларусь

Гродно
18
Лида
5
24 объекта найдено
Офис 219 м² в Гродно, Беларусь
Офис 219 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 219 м²
Количество этажей 3
Сдается в аренду торговое помещение площадью 219,8 кв.м., расположенное на третьем этаже тор…
$4
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Офис 8 м² в Лида, Беларусь
Офис 8 м²
Лида, Беларусь
Площадь 8 м²
Этаж 1/1
Продаётся здание по ул. Ясеневая. Отличное место для ведения вашего бизнеса. В настоящее вре…
$105
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Офис 219 м² в Гродно, Беларусь
Офис 219 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 219 м²
Количество этажей 3
Продается торговое помещение площадью 219,8 кв.м., расположенное на третьем этаже торгового …
$155,000
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Офис 47 м² в Гродно, Беларусь
Офис 47 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 47 м²
Количество этажей 2
Продается коммерческая недвижимость в Гродно по ул.Коммунальная, 5 минут до центра города на…
$25,000
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Офис 582 м² в Гродно, Беларусь
Офис 582 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 582 м²
Количество этажей 4
Здание находится в центре города, есть лифты, санузел. Все коммуникации центральные. На 1 эт…
$8
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Офис 379 м² в Гродно, Беларусь
Офис 379 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 379 м²
Количество этажей 1
Отдельно стоящее административное здание с арендатором в парковой зоне на пр-те Космонавтов,…
$290,000
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Офис 383 м² в Гродно, Беларусь
Офис 383 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 383 м²
Количество этажей 3
Продаём второй и мансардный этажи в историческом центре Гродно. Общая площадь двух этажей 3…
$440,000
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Офис 34 м² в Гродно, Беларусь
Офис 34 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 34 м²
Количество этажей 4
Административное помещение общей площадью 34,2 кв.м (28,9 – офис; 3,4 – санузел; 1,9 — сануз…
$44,500
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Офис 49 м² в Гродно, Беларусь
Офис 49 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 49 м²
Количество этажей 4
Административное помещение общей площадью 48,6 кв.м (43,7 – офис; 3,1 – санузел; 1,8 — сануз…
$63,500
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Офис 930 м² в Гродно, Беларусь
Офис 930 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 930 м²
Количество этажей 3
Наименование: Административное здание.Назначение: административно-хозяйственное.Объект предс…
$1,85 млн
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Офис 86 м² в Гродно, Беларусь
Офис 86 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Квартира под офис, торговлю или иное коммерческое назначение. Адрес: г.Гродно, ул.Курчатова…
$59,000
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Офис 498 м² в Лида, Беларусь
Офис 498 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 498 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческая недвижимость по ул. Крупская (АГРОДОМ).Это комплекс гаражей для ремон…
$125,000
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Офис 16 м² в Гродно, Беларусь
Офис 16 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 16 м²
Количество этажей 2
Продается нежилое помещение на улице Гаспадарчей. Помещение находится на 2 этаже администра…
$5,565
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Офис 1 352 м² в Гродно, Беларусь
Офис 1 352 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 352 м²
Количество этажей 4
Возможна продажа по этажам. Помещения на ул. Томина, 18/1: Цоколь – 337 кв. м – цена догово…
$199,000
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Офис 240 м² в Гродно, Беларусь
Офис 240 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 240 м²
Аренда. 240 кв.м. Выгодная локация, торговый цент находится в центральной части г. Гродно, у…
$7
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Офис 43 м² в Лида, Беларусь
Офис 43 м²
Лида, Беларусь
Площадь 43 м²
Этаж 2/3
Продается отличное просторное помещение для вашего бизнеса. Данное помещение подойдет как дл…
$39,500
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Офис 204 м² в Гродно, Беларусь
Офис 204 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 204 м²
Количество этажей 5
Продаем помещение в историческом центре Гродно на ул. Свердлова, 12 в новом доме. Целевое н…
$95,000
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Офис 22 м² в Гродно, Беларусь
Офис 22 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Количество этажей 2
Продается нежилое помещение на улице Гаспадарчей. Помещение находится на 2 этаже администра…
$10,700
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Офис 54 м² в Лида, Беларусь
Офис 54 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Этаж 1/5
Продается помещение для вашего бизнеса. Помещение свободного назначения.Отличное расположени…
$52,900
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Офис 17 м² в Волковыск, Беларусь
Офис 17 м²
Волковыск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 17 м²
Количество этажей 1
Небольшое отдельно стоящее здание в центре города. Сдано в аренду и приносит доход, оказываю…
$29,500
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Офис 650 м² в Гродно, Беларусь
Офис 650 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Сдается помещения в Аренду на ул. Подольной, 37. 2/3 этаж. Помещения с евроремонтом. Здан…
$5
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Офис 38 м² в Гродно, Беларусь
Офис 38 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 38 м²
Этаж 1/2
В продаже административное помещение — офис на первом этаже кирпичного дома на ул. Социалист…
$62,000
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Офис 198 м² в Лида, Беларусь
Офис 198 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 12
Площадь 198 м²
Этаж 2/3
В капитальном кирпичном здании продается второй этаж, медицинский центр.... Удобное располож…
$114,000
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Офис 111 м² в Гродно, Беларусь
Офис 111 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 111 м²
Количество этажей 6
Помещение изолированное площадью 110,9 кв.м в административном здании Горького, 89А. Отличны…
$58,000
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Типы недвижимости в Гродненской области

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