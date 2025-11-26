  1. Realting.com
  2. Болгария
  Жилой комплекс Ваш уголок панорамы в Аспарухово

Жилой комплекс Ваш уголок панорамы в Аспарухово

Varna, Болгария
от
$84,134
;
12
ID: 33237
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Болгария
  • Область / штат
    Варненская область
  • Район
    Varna

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы интерьера

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

🌊 Aпapтаменты в Bаpне у моря | Аcпаpухoво | Рacсpoчкa 0% | Бeз тaкcы oбслуживания

📍 Болгaрия, Bарна — кваpтaл Acпаруховo
Cовpeмeнный жилой кoмплeкc в зeлёнoм paйоне Варны, рядом c моpем, паpкoм и всeй гoродской инфpacтpуктурoй.


🏢 O кoмплекce

  • Новый жилой комплекс с современной архитектурой
  • Подземные и наземные парковочные места
  • Тихий, зелёный район с панорамами
  • Без таксы обслуживания
  • Апартаменты сдаются по болгарскому государственному стандарту (БДС)
  • Отлично подходит для проживания и инвестиций


🏠 Планировки и площади

🔹 Студии — от 47,37 м²
🔹 Двухкомнатные апартаменты — от 58,42 м²
🔹 Трёхкомнатные апартаменты — от 95,05 м²


💰 Цены

от 1 200 € / м² до 1 450 € / м²
(стоимость зависит от этажа, площади и вида)


💳 Условия покупки

  • 🔒 Депозит — 2 000 €
  • 🧾 Первый взнос — 30%
    (оплачивается в течение 1 месяца после депозита)
  • 📆 Беспроцентная рассрочка до конца строительства


🔥 Скидки при оплате 80%

  • Студия — –4 000 €
  • Двухкомнатная — –5 000 €
  • Трёхкомнатная — –6 000 €


🌿 Инфраструктура рядом

✔ Магазины LIDL, ВILLА, СВА
✔ Детский сад и школа
✔ Парк Аспарухово
✔ Медицинский центр
✔ Автобусные и троллейбусные остановки
✔ Пляж Аспарухово — рядом


🗓 Срок окончания строительства

📌 Июль 2028 года


📞 Дополнительно

  • Подбор квартиры под бюджет и цель (жить / сдавать / инвестиции)
  • Онлайн-консультация и удалённая сделка
  • Актуальные планировки и цены — по запросу

 

📲 Пишите или звоните — отправлю планы, расчёт и доступные варианты.

Квартиры 1 комната
Площадь, м² 63.0
Цена за м², USD 1,335
Цена квартиры, USD 83,710

Местонахождение на карте

Varna, Болгария
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Досуг

Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
