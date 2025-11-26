🌊 Aпapтаменты в Bаpне у моря | Аcпаpухoво | Рacсpoчкa 0% | Бeз тaкcы oбслуживания
📍 Болгaрия, Bарна — кваpтaл Acпаруховo
Cовpeмeнный жилой кoмплeкc в зeлёнoм paйоне Варны, рядом c моpем, паpкoм и всeй гoродской инфpacтpуктурoй.
🏢 O кoмплекce
🏠 Планировки и площади
🔹 Студии — от 47,37 м²
🔹 Двухкомнатные апартаменты — от 58,42 м²
🔹 Трёхкомнатные апартаменты — от 95,05 м²
💰 Цены
от 1 200 € / м² до 1 450 € / м²
(стоимость зависит от этажа, площади и вида)
💳 Условия покупки
🔥 Скидки при оплате 80%
🌿 Инфраструктура рядом
✔ Магазины LIDL, ВILLА, СВА
✔ Детский сад и школа
✔ Парк Аспарухово
✔ Медицинский центр
✔ Автобусные и троллейбусные остановки
✔ Пляж Аспарухово — рядом
🗓 Срок окончания строительства
📌 Июль 2028 года
📞 Дополнительно
📲 Пишите или звоните — отправлю планы, расчёт и доступные варианты.