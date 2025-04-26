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Дома с бассейном в Слуцком районе, Беларусь

Слуцк
28
Весейский сельский Совет
9
Знаменский сельский Совет
9
Покрашевский сельский Совет
8
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1 объект найдено
Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 200 м²
Уютный дом со всеми коммуникациями в Слуцке ❤️Надежный кирпичный дом с баней и гаражом: идеа…
$165,000
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