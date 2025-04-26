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Дома с гаражом в Слуцком районе, Беларусь

Слуцк
28
Весейский сельский Совет
9
Знаменский сельский Совет
9
Покрашевский сельский Совет
8
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29 объектов найдено
Дом в Селище, Беларусь
Дом
Селище, Беларусь
Площадь 49 м²
Продается дом в деревне Селище Слуцкого района. Общая площадь дома 49,1 метров квадратных, ж…
$12,300
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 88 м²
Самое время купить дом ❤️ Продаётся просторный дом под ремонт в хорошем районе – идеальная б…
$22,000
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Дом в Октябрь, Беларусь
Дом
Октябрь, Беларусь
Площадь 69 м²
Продаётся жилой дом с земельным участком в аг. Октябрь. Прекрасная планировка: общая площадь…
$17,500
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 75 м²
Продается уютный и добротный дом в г. Слуцк, ул. Брановичская, Минская обл, 97 км от МКАД. Э…
$53,000
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Дом в Замостье, Беларусь
Дом
Замостье, Беларусь
Площадь 42 м²
Ищете вариант для дачи или постоянного проживания? Мы  предлагаем вам отличный вариант:  жил…
$17,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 150 м²
Продается дом в г. Слуцке, пер. Серегина. Дом для большой семьи. Возможно оформление с привл…
$49,900
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 45 м²
Продается дом в г. Слуцке, по ул. Социалистической.   Дом деревянный, 1947 года постройки. С…
$9,500
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 123 м²
Просторный кирпичный дом со всеми коммуникациями и ремонтом ❤️Продается 2-этажный коттедж в …
$94,500
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 51 м²
Продается дом с газовым отоплением в центре г. Слуцка. В доме радиаторы отопления чугунные. …
$29,000
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Дом в Квасыничи, Беларусь
Дом
Квасыничи, Беларусь
Площадь 52 м²
Купить дом в деревне Квасыничи! ❤️Отличное место для Вашего дома либо дачи! Всего в 9-ти км …
$12,000
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Дом в Леньки, Беларусь
Дом
Леньки, Беларусь
Площадь 80 м²
Продаётся жилой дом в аг. Леньки. Дом из бруса, обложен блок-хаусом. Пристройка блочная. Общ…
$12,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 245 м²
Предлагается к продаже отличный коттедж, идеально подходящий для комфортного семейного прожи…
$163,500
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 106 м²
Выгодное вложение: купить дом  ❤️ Просторный двухэтажный дом в уютном районе Слуцка! Адрес: …
$55,000
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Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 206 м²
Продается 2-этажный коттедж в г. Слуцке с хорошим косметическим ремонтом. Общая площадь 206 …
Цена по запросу
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Дом в Летковщина, Беларусь
Дом
Летковщина, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается крепкий дом с электроотоплением в агрогородке Летковщина. Центральное водоснабжени…
$23,000
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Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 164 м²
2х-этажный дом для круглогодичного проживания, наполненный семейным уютом и теплой атмосферо…
$165,000
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Дом в Весейский сельский Совет, Беларусь
Дом
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продается дом с удобствами и газовым отоплением. В доме окна ПВХ, межкомнатные двери mdf, вх…
$26,500
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Дом в Весейский сельский Совет, Беларусь
Дом
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 190 м²
Продаётся жилой дом со всеми коммуникациями и земельным участком в д. Красное Село Слуцкого …
$18,000
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Дом в Гацуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гацуковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Состояние жилое, крепкие деревянные полы и стены, жилые комнаты требуют косметического ремон…
$12,500
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Дом в Весея, Беларусь
Дом
Весея, Беларусь
Площадь 71 м²
Продается дом с печным отоплением в аг. Весея Слуцкого района. Общая площадь 71.1 кв.м.  Окн…
$12,500
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Дом в Первомайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Первомайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Ищите недорогую дачу в тихом живописном месте? Продается жилой дом в д. Аполины, Слуцкого ра…
$5,500
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Дом в Греск, Беларусь
Дом
Греск, Беларусь
Площадь 73 м²
Продаётся жилой дом с земельным участком в аг. Греск.  Прекрасная планировка: общая площадь …
$12,000
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Дом в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Самое время купить дом ❤️ Продается дом с большим участком в деревне Городище, всего в неско…
$14,100
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 61 м²
Продажа/обмен на квартиру дома в г. Слуцке. Дом деревянный, крыша - шифер, отопление  - газо…
$19,500
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 200 м²
Уютный дом со всеми коммуникациями в Слуцке ❤️Надежный кирпичный дом с баней и гаражом: идеа…
$165,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся уютный дом в г. Слуцке. Дом состоит из 3 жилых комнат. Общая площадь 74.7м2; жилая…
$40,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 122 м²
Продаётся уютный дом в г. Слуцке. Общая площадь 122,3м2; жилая 64,1м2; кухня 16,6м2. Материа…
$65,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 72 м²
Продаётся уютный дом в самом центре г. Слуцка. ❤️ Комфортный дом с хорошим ремонтом и облаго…
$61,500
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Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 245 м²
Великолепный двухэтажный дом площадью 245,1 кв.м ❤️ Предлагаем вам просторный и современный …
$182,500
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