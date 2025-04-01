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Дома в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь

8 объектов найдено
Дом в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Самое время купить дом ❤️ Продается дом с большим участком в деревне Городище, всего в неско…
$14,100
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Дом в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Продаётся хороший дом в д. Кухты Слуцкого района. Дом находится в 10 км от Слуцка и в 90 км …
$14,700
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Дом в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Продается дом с печным отоплением в деревне Новая Нива Слуцкого района. В доме две раздельны…
$11,500
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Дом в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 159 м²
Просторный дом с шикарным ремонтом в 5 км. от Слуцка ❤️Предлагаем вашему вниманию уникальный…
$139,900
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Дом в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Продается дом в г. Слуцке, пер. Серегина. Дом для большой семьи. Возможно оформление с привл…
$49,900
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Дом в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Продается земельный участок с домом в деревне Малая Падерь Слуцкого района.  На земельном уч…
$10,000
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Дом в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продаётся Дом в д. Кальчицы Слуцкого р-н в частной собственности + 25 соток земли в ПНВ. Дер…
$5,500
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Дом в Прощицы, Беларусь
Дом
Прощицы, Беларусь
Площадь 55 м²
Теплый дом со всеми коммуникациями возле Слуцка ❤️Предлагаем вам прекрасный одноуровневый до…
$18,000
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Параметры недвижимости в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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