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Дома с садом в Слуцком районе, Беларусь

Слуцк
28
Весейский сельский Совет
9
Знаменский сельский Совет
9
Покрашевский сельский Совет
8
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43 объекта найдено
Дом в Селище, Беларусь
Дом
Селище, Беларусь
Площадь 49 м²
Продается дом в деревне Селище Слуцкого района. Общая площадь дома 49,1 метров квадратных, ж…
$12,300
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Дом в Октябрь, Беларусь
Дом
Октябрь, Беларусь
Площадь 69 м²
Продаётся жилой дом с земельным участком в аг. Октябрь. Прекрасная планировка: общая площадь…
$17,500
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Дом в Весейский сельский Совет, Беларусь
Дом
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается просторный жилой дом со всеми коммуникациями в д. Красное село. Деревня расположен…
$20,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 75 м²
Продается уютный и добротный дом в г. Слуцк, ул. Брановичская, Минская обл, 97 км от МКАД. Э…
$53,000
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Дом в Исернский сельский Совет, Беларусь
Дом
Исернский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Продается дом в деревне Нежевка Слуцкого района. Расположение: 20 км от Солигорска, 17 км от…
$5,500
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Дом в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Продается дом с печным отоплением в деревне Новая Нива Слуцкого района. В доме две раздельны…
$11,000
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Дом в Покрашевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Покрашевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 114 м²
Предлагается на продажу отлично обустроенный  дом с шикарной баней, летним домиком и ухоженн…
$89,900
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Дом в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Продается земельный участок с домом в деревне Малая Падерь Слуцкого района.  На земельном уч…
$9,500
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Дом в Брановичи, Беларусь
Дом
Брановичи, Беларусь
Площадь 130 м²
Продается просторный дом после реконструкции в д. Брановичи рядом с г. Слуцком (50 метров). …
$37,000
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Дом в Леньки, Беларусь
Дом
Леньки, Беларусь
Площадь 67 м²
Продаётся просторный жилой дом в агрогородке Леньки Слуцкого района. Дом находится в 90 км о…
$8,000
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Дом в Замостье, Беларусь
Дом
Замостье, Беларусь
Площадь 42 м²
Ищете вариант для дачи или постоянного проживания? Мы  предлагаем вам отличный вариант:  жил…
$17,000
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Дом в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Продаётся дом в тихом уютном поселке Дуброва Слуцкого района. Расстояние до Слуцка 18 км. В …
$4,000
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Дом в Покрашевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Покрашевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Продаётся уютный дом полностью готовый к проживанию в д. Рудня Слуцкого района общей площадь…
$13,000
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Дом в Ленино, Беларусь
Дом
Ленино, Беларусь
Площадь 26 м²
Продается дом в прекрасном живописном месте: агрогородок Ленино Слуцкого района. В доме две …
$3,000
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Дом в Серяги, Беларусь
Дом
Серяги, Беларусь
Площадь 49 м²
Продается дом в Слуцком районе, деревня Серяги. Дом полностью готов к проживанию. Общая площ…
$7,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 150 м²
Продается дом в г. Слуцке, пер. Серегина. Дом для большой семьи. Возможно оформление с привл…
$49,900
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 45 м²
Продается дом в г. Слуцке, по ул. Социалистической.   Дом деревянный, 1947 года постройки. С…
$9,500
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Дом в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продается дом в тихом уютном месте п. Вишневка Слуцкого района. Общая площадь дома 48,2 метр…
$9,000
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Дом в Лучники, Беларусь
Дом
Лучники, Беларусь
Площадь 90 м²
Продается крепкий, просторный дом 1967 года постройки в агрогородке Лучники, 1 км от  Слуцка…
$31,000
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Дом в Замостье, Беларусь
Дом
Замостье, Беларусь
Площадь 50 м²
Ищите уютную дачу в тихом живописном месте?Мы  предлогаем вам отличный вариант:  жилой дом в…
$8,500
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 51 м²
Продается дом с газовым отоплением в центре г. Слуцка. В доме радиаторы отопления чугунные. …
$29,000
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Дом в Весейский сельский Совет, Беларусь
Дом
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Самое время купить дачу! ❤️Уютная однокомнатная дача в окружении живописной природы! Адрес: …
$5,500
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Дом в Леньки, Беларусь
Дом
Леньки, Беларусь
Площадь 80 м²
Продаётся жилой дом в аг. Леньки. Дом из бруса, обложен блок-хаусом. Пристройка блочная. Общ…
$12,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 245 м²
Предлагается к продаже отличный коттедж, идеально подходящий для комфортного семейного прожи…
$163,500
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Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 206 м²
Продается 2-этажный коттедж в г. Слуцке с хорошим косметическим ремонтом. Общая площадь 206 …
Цена по запросу
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Дом в Беличский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беличский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продаётся уютный дом в д. Горки, всего в 5 км.от г. Слуцка.Общая площадь 55.7 м2; жилая 21.3…
$16,000
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Дом в Летковщина, Беларусь
Дом
Летковщина, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается крепкий дом с электроотоплением в агрогородке Летковщина. Центральное водоснабжени…
$23,000
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Дом в Исерно, Беларусь
Дом
Исерно, Беларусь
Площадь 44 м²
Продается дом в агрогородке Исерно Слуцкого района. Расположение: 20 км от Солигорска, 17 км…
$5,500
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Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 164 м²
2х-этажный дом для круглогодичного проживания, наполненный семейным уютом и теплой атмосферо…
$165,000
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Дом в Весейский сельский Совет, Беларусь
Дом
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продается дом с удобствами и газовым отоплением. В доме окна ПВХ, межкомнатные двери mdf, вх…
$26,500
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