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Дома в Пуховичском районе, Беларусь

Пережирский сельский Совет
41
Голоцкий сельский Совет
27
Руденский сельский Совет
22
Дукорский сельский Совет
16
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175 объектов найдено
Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Дача в 31 км от МКАД! ❤️ Надёжная дача в садовом товариществе «Строитель-сантехник», всего в…
$16,000
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Дом в Туринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Туринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 186 м²
Уютный кирпичный дом с прекрасным видом на реку Свислочь расположен в тихом и живописном мес…
$70,000
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Дом в Блонь, Беларусь
Дом
Блонь, Беларусь
Площадь 364 м²
Продается шикарный 100%-готовности коттедж в 56 км. от Минска. В доме выполнен индивидуальны…
$197,000
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Дом в Зазерка, Беларусь
Дом
Зазерка, Беларусь
Площадь 134 м²
Продаётся деревянный дом со всеми удобствами в д.Зазерка, 22 км. от МКАД. Дом утеплен, на ок…
$56,200
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 101 м²
Продается двухэтажный дачный дом из кирпича с участком 7 соток. Расположен в СТ «Связист» Пу…
$25,000
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Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Ухоженная добротная дача в СТ Высота! Асфальтированный подъезд до дачи. Плодоносящий сад с р…
$24,000
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Дом в Пуховичи, Беларусь
Дом
Пуховичи, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается деревянный дом г.п. Пуховичи, Минская обл., 60 км. от Минска. Площадь дома 73,3 кв…
$30,000
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Дом 1 комната в Омельно, Беларусь
Дом 1 комната
Омельно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
Добротный деревенский дом с просторной светлой комнатой, двумя действующими печками. Печь ле…
$7,300
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Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Продается жилой дом в д.Ясновка недалеко от Минска. Всего от мкад 25 км. Деревня находится н…
$14,500
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Дом в Зазерка, Беларусь
Дом
Зазерка, Беларусь
Площадь 163 м²
Представьте себе дом, где каждый уголок дышит уютом и комфортом.  В живописной агрогородке З…
$280,000
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Дом в Пережир, Беларусь
Дом
Пережир, Беларусь
Площадь 37 м²
Дом в д. Пережир расположен в 19 км от МКАД по Пуховичскому направлению. 2015 года постройки…
$45,500
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Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Продаётся дача в Могилёвском направлении 20 км от МКАД. СТ "Звёздочка- 2009". Вода- скважина…
$29,000
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Продается дача рядом с Сергеевичским озером. Отличное место для любителей рыбалки! В метрах …
$13,300
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Продается 2-х этажная дача с большим участком в Пуховичском районе в СТ «Горки-1», в 50км от…
$7,990
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Дом 5 комнат в Зазерка, Беларусь
Дом 5 комнат
Зазерка, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Преобразите свою жизнь с этим шикарным загородным домом всего в 29 км от Минска!   Пре…
$280,000
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Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 213 м²
Продается двухуровневый дом в г.п.Свислочь.Законсервирован. Планировка позволяет использоват…
$57,000
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Дом 2 комнаты в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Аккуратный деревенский дом с хорошими потолками. Электричество. Газ баллон. У дома сарай + о…
$6,200
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 144 м²
Полноценный  дом со всеми удобствами с большим участком в одном из красивых мест Пуховичског…
$26,900
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Дом 1 комната в Руденск, Беларусь
Дом 1 комната
Руденск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Отличный вариант дома под ремонт для обустройства и перепланировки под свой вкус. Дом на 2 в…
$12,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Дача с баней, окруженный сосновым лесом. Легко дышится и отдыхается. Участок сдвоенный, слия…
$25,000
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Дом 1 комната в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом 1 комната
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
Продается участок 12.83 га вместе с домом. От Минска 35 км. В 300 метрах река Свислочь и лес…
$7,900
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Дом в Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается кирпичный жилой дом в центре г. Марьина Горка. На территории 4,1 соток  есть сарай…
$44,950
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Коттедж в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 181 м²
Купить свой дом по цене однокомнатной квартиры в Минске!  Продается просторный новый дом со …
$59,900
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 44 м²
Уютная обжитая урожайная дача в СТ Малинники в 40км от МКАД по отличной дороге Пуховичское н…
$16,900
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Дом в Блонский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блонский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продаётся отличная дача 100% готовности в Марьина Горка (С/Т"Звездочка 89"); Пуховичское нап…
$10,000
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Дом 3 комнаты в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Для ценителей современной архитектуры у нас есть классное предложение! Стильный барнхаус в С…
$99,900
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Дом в Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 166 м²
Продам красивый современный дом из бруса в д.Пестун (введен в эксплуатацию). Построен для по…
$139,900
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Дом в Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 22 м²
Продается дача! Пуховичское направление! 50 км. от МКАД! Ухоженный ровный крайний участок 8.…
$5,900
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 189 м²
Самое время купить дом ❤️ Просторный дом со всеми коммуникациями в деревне Заболотье! Адрес:…
$64,900
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Продается дачный участок с домом в 35 км от МКАД в СТ Восход-3, Пережирский сельсовет Пухови…
$8,800
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Типы недвижимости в Пуховичском районе

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Параметры недвижимости в Пуховичском районе, Беларусь

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