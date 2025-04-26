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Дома с бассейном в Лидском районе, Беларусь

Лида
35
Третьяковский сельский Совет
7
Дубровенский сельский Совет
5
Гончарский сельский Совет
5
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4 объекта найдено
Дом в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 141 м²
В окрестностях  г. Лиды на большом участке в 37 соток расположился прекрасный дом с пятью жи…
$69,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 214 м²
Продается дом мансардного типа на улице Песчаная (Царское село). Дом построен по немецкому п…
$264,999
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Дом в Гончарский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается уютная двухэтажная дача в живописном месте СТ Химик, Гончарского с/с! Дом из кирпи…
$28,500
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 226 м²
Дом построен из крупных панелей, утеплен 100 мм пенополистиролом и обшит качественным алюмин…
$125,000
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Параметры недвижимости в Лидском районе, Беларусь

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