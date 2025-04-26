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Дома с садом в Лидском районе, Беларусь

Лида
35
Третьяковский сельский Совет
7
Дубровенский сельский Совет
5
Гончарский сельский Совет
5
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20 объектов найдено
Дом в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 141 м²
В окрестностях  г. Лиды на большом участке в 37 соток расположился прекрасный дом с пятью жи…
$69,000
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Дом в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Дом кирпич+газосиликат, утеплен 100 мм пенополистиролом, обшит сайдингом. Все окна ПВХ, полы…
$65,000
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Дом в Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Продается дача в тихом и спокойном месте, вблизи от города Лиды. Участок 10 соток. На участк…
$7,900
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 33 м²
Продаётся 1 квартира в 4 квартирном жилом доме по ул. 3-я Куйбышева.Общая площадь - 33.1 м. …
$12,900
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 67 м²
Продается дом в районе Свердлова по ул. 1-я Вильнюсская с хорошим участком, который состоит …
$17,500
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 130 м²
Продается 1 этажный бревенчатый дом с мансардным этажом. Дом 2005 года постройки, полностью …
$88,999
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Дом в Тарновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тарновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается дом в д. Реклевцы. 12 км. от г.Лида. 2км от трассы М6Площадь дома 70,0 кв.м., жила…
$7,800
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Дом в Малейковщизна, Беларусь
Дом
Малейковщизна, Беларусь
Площадь 67 м²
Продается дом с участком 30 соток в д. Малейковщина. Дом деревянный, обложен кирпичом, под р…
$29,900
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 128 м²
Продаётся дом на Поселковой 42, с земельным участком 12.05 сот.Общая площадь - 128,2 м. кв.Э…
$21,999
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Дом в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Продается дачный домик в Лидском р-не (вблизи д. Пески). На участке 6 соток расположен блочн…
$8,999
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Дом в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продается дом в д. Мелегово, не далеко от р. Неман. Дом расположен в живописном месте, рядом…
$4,490
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 221 м²
Продается двухуровневый жилой дом, деревянный обложен кирпичом, оштукатурен, с двумя отдельн…
$38,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 25 м²
Продажа 2к квартиры в доме, два участка земли, Хоз.постройки, беседка во дворе. Дом готов к …
$11,700
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 212 м²
В доме большие просторные комнаты, большие светлые окна и высокие потолки. Газо-, водоснабже…
$85,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 226 м²
Дом построен из крупных панелей, утеплен 100 мм пенополистиролом и обшит качественным алюмин…
$125,000
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Дом в Дворищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дворищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Предлагается к продаже дом, 12км от Лиды, 1,5км от Дворищ. До р. Жижма всего 1,5км. Рядом бо…
$5,950
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Коттедж в Берёзовка, Беларусь
Коттедж
Берёзовка, Беларусь
Площадь 184 м²
Продается добротный просторный дом рядом с лесом и рекой Неман.  Дом строили для себя, для к…
$145,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 100 м²
Продается кирпичный дом мансардного типа в Молодежном. Общая площадь 100 м2, жилая 46 м2. К …
$42,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 83 м²
Продаётся Дом с большим участком 30 соток, по проспекту Победы.  Хорошее месторасположение. …
$28,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 77 м²
Продается деревянный одноэтажный дом с монсардой. Дом расположен на участке в 6соток, на уча…
$28,000
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Параметры недвижимости в Лидском районе, Беларусь

с гаражом
с бассейном
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