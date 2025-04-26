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Дома с гаражом в Лидском районе, Беларусь

Лида
35
Третьяковский сельский Совет
7
Дубровенский сельский Совет
5
Гончарский сельский Совет
5
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27 объектов найдено
Дом в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 141 м²
В окрестностях  г. Лиды на большом участке в 37 соток расположился прекрасный дом с пятью жи…
$69,000
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Дом в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Дом кирпич+газосиликат, утеплен 100 мм пенополистиролом, обшит сайдингом. Все окна ПВХ, полы…
$65,000
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Дом в Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Дачный домик (кирпичный) с мансардой и цокольным этажом (гараж + подвал). Участок 10 соток. …
$9,900
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Дом в Гончарский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Продается дом обшитый сайдингом, построенный из дерева и пристройкаиз ГСБ блоков, полностью …
$18,500
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 145 м²
Продаётся дом в районе Свердлова. Расположен по ул. 5 Декабря. Дом 145 кв.м., капитальный, с…
$37,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 67 м²
Продается дом в районе Свердлова по ул. 1-я Вильнюсская с хорошим участком, который состоит …
$17,500
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 214 м²
Продается дом мансардного типа на улице Песчаная (Царское село). Дом построен по немецкому п…
$264,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 130 м²
Продается 1 этажный бревенчатый дом с мансардным этажом. Дом 2005 года постройки, полностью …
$88,999
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Дом в Тарновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тарновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается дом в д. Реклевцы. 12 км. от г.Лида. 2км от трассы М6Площадь дома 70,0 кв.м., жила…
$7,800
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Дом в Гончарский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается уютная двухэтажная дача в живописном месте СТ Химик, Гончарского с/с! Дом из кирпи…
$28,500
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Дом в Малейковщизна, Беларусь
Дом
Малейковщизна, Беларусь
Площадь 67 м²
Продается дом с участком 30 соток в д. Малейковщина. Дом деревянный, обложен кирпичом, под р…
$29,900
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Дом в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается двухэтажная дача в районе деревни Новоселки.  На участке двухэтажный кирпичный дом…
$16,900
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Коттедж в Лида, Беларусь
Коттедж
Лида, Беларусь
Площадь 311 м²
В продаже современный, стильный коттедж в престижном районе, с участком 10 соток.  Коттедж п…
$145,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 84 м²
Продается жилой дом (на Слободе) по ул. Дзержинского, 2003 года постройки. Материал стен: де…
$55,700
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 98 м²
Описание Продается дом в районе госпиталя,1970 год постройки,деревянный, обложен кирпичом,кр…
$34,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 103 м²
Продается дом, полностью готов к круглогодичному проживанию.Основные характеристики:- 3 спал…
$69,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 77 м²
Продаётся жилой дом по ул.Герасимова (пол дома), полностью готов для проживания.Площадь 76,9…
$45,000
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Дом в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Продается дачный домик в Лидском р-не (вблизи д. Пески). На участке 6 соток расположен блочн…
$8,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 60 м²
Ваш уютный уголок в Лиде, район Щедрина! Продается жилой кирпичный дом с мансардой, готовый …
$26,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 221 м²
Продается двухуровневый жилой дом, деревянный обложен кирпичом, оштукатурен, с двумя отдельн…
$38,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 212 м²
В доме большие просторные комнаты, большие светлые окна и высокие потолки. Газо-, водоснабже…
$85,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается одноэтажный дом в микрорайоне Молодежный. В доме 4 комнаты и кухня. Отопление газо…
$26,500
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 177 м²
Незавершенное строение дома, недалеко от 3го Лидского озера. Просторный, с гаражом на два ав…
$66,500
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 226 м²
Дом построен из крупных панелей, утеплен 100 мм пенополистиролом и обшит качественным алюмин…
$125,000
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Коттедж в Берёзовка, Беларусь
Коттедж
Берёзовка, Беларусь
Площадь 184 м²
Продается добротный просторный дом рядом с лесом и рекой Неман.  Дом строили для себя, для к…
$145,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 100 м²
Продается кирпичный дом мансардного типа в Молодежном. Общая площадь 100 м2, жилая 46 м2. К …
$42,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 77 м²
Продается деревянный одноэтажный дом с монсардой. Дом расположен на участке в 6соток, на уча…
$28,000
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Параметры недвижимости в Лидском районе, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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