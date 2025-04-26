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Дома в Лидском районе, Беларусь

Лида
35
Третьяковский сельский Совет
7
Дубровенский сельский Совет
5
Гончарский сельский Совет
5
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64 объекта найдено
Дом в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 141 м²
В окрестностях  г. Лиды на большом участке в 37 соток расположился прекрасный дом с пятью жи…
$69,000
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Дом в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Дом кирпич+газосиликат, утеплен 100 мм пенополистиролом, обшит сайдингом. Все окна ПВХ, полы…
$65,000
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Дом в Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Дачный домик (кирпичный) с мансардой и цокольным этажом (гараж + подвал). Участок 10 соток. …
$9,900
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Дом в Гончарский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Продается дом обшитый сайдингом, построенный из дерева и пристройкаиз ГСБ блоков, полностью …
$18,500
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Дом в Дубровня, Беларусь
Дом
Дубровня, Беларусь
Площадь 81 м²
Продается участок (40 соток в частной собственности) с незавершенным строительством жилого д…
$34,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 89 м²
Продаётся 4-х комнатный дом в р-не ул.Ген.Беды. Общая площадь 88,8 м2, жилая 71.8 м2, кухня …
$26,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 145 м²
Продаётся дом в районе Свердлова. Расположен по ул. 5 Декабря. Дом 145 кв.м., капитальный, с…
$37,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 150 м²
В д. Широкое, в 1 км от города расположился фукциональный дом для жизни. Стены из кирпича и …
$65,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 315 м²
Дом на угловом участке по ул. Варшавская. Отличное расположение участка. Вода, электроэнерги…
$15,000
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Дом в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся жилой дом в Новосёлках!Адрес: в 1 км. от Лиды, в 5 минутах езды от центраПлощадь д…
$21,500
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Дом в Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Продается дача в тихом и спокойном месте, вблизи от города Лиды. Участок 10 соток. На участк…
$7,900
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 33 м²
Продаётся 1 квартира в 4 квартирном жилом доме по ул. 3-я Куйбышева.Общая площадь - 33.1 м. …
$12,900
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 70 м²
Продаётся жилой дом на Максима Горького.Идеальное месторасположение, угловой дом, асфальт, з…
$18,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 67 м²
Продается дом в районе Свердлова по ул. 1-я Вильнюсская с хорошим участком, который состоит …
$17,500
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 149 м²
Продаётся дом в микрорайоне Молодёжный. Готовность 90 %. В доме сделан- тройной пояс армиров…
$94,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 87 м²
Продается 4-х комнатная квартира в 3-х квартирном доме по ул. Куйбышева (м-н Северный). - до…
$56,999
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Дом в Белицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Белицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Продаётся дом с участком в д. Понемонцы!Адрес: Песковский с/с.,, живописное место на берегу …
$5,500
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Дом в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 124 м²
Продается большой дом 124,м2 (жилая 69,1м2) кухня 15,5 м2, полностью готов к круглогодичному…
$91,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 214 м²
Продается дом мансардного типа на улице Песчаная (Царское село). Дом построен по немецкому п…
$264,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 130 м²
Продается 1 этажный бревенчатый дом с мансардным этажом. Дом 2005 года постройки, полностью …
$88,999
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Дом в Тарновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тарновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается дом в д. Реклевцы. 12 км. от г.Лида. 2км от трассы М6Площадь дома 70,0 кв.м., жила…
$7,800
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Дом в Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 16 м²
Продается дача в СТ Гаевка. Участок 9 соток. Вода сезонная. Домик, где можно отдохнуть, хозп…
$7,500
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Дом в Гончарский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается уютная двухэтажная дача в живописном месте СТ Химик, Гончарского с/с! Дом из кирпи…
$28,500
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Дом в Гончарский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
Площадь 21 м²
Продается дача полностью подготовленная площадка под строительство, свет ,вода, колодец. Бес…
$8,999
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Дом в Малейковщизна, Беларусь
Дом
Малейковщизна, Беларусь
Площадь 67 м²
Продается дом с участком 30 соток в д. Малейковщина. Дом деревянный, обложен кирпичом, под р…
$29,900
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Дом в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается двухэтажная дача в районе деревни Новоселки.  На участке двухэтажный кирпичный дом…
$16,900
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 176 м²
Дом полностью готовый к проживанию по ул. 1-я Хасановская. Большой ухоженный участок с зонам…
$52,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 128 м²
Продаётся дом на Поселковой 42, с земельным участком 12.05 сот.Общая площадь - 128,2 м. кв.Э…
$21,999
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Дом в Гончарский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
Продается дача в СТ “Советский”. Участок 6,4 сотки в частной собственности. Вода - скважина.…
$6,600
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Коттедж в Лида, Беларусь
Коттедж
Лида, Беларусь
Площадь 311 м²
В продаже современный, стильный коттедж в престижном районе, с участком 10 соток.  Коттедж п…
$145,000
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Параметры недвижимости в Лидском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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