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Жильё в Лидском районе, Беларусь

Лида
104
Третьяковский сельский Совет
7
Дубровенский сельский Совет
7
Гончарский сельский Совет
5
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137 объектов найдено
Квартира 1 комната в Лида, Беларусь
Квартира 1 комната
Лида, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
Продаётся просторная 1-комнатная квартира на ул. Александра Невского, 44. Этаж: 3/5. Общая п…
$27,500
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Дом в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 141 м²
В окрестностях  г. Лиды на большом участке в 37 соток расположился прекрасный дом с пятью жи…
$69,000
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 3/5
Продается уютная 3х комнатная квартира на 3м этаже 5 этажного кирпичного дома. В квартире сд…
$42,500
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Квартира 1 комната в Лида, Беларусь
Квартира 1 комната
Лида, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/5
Однокомнатная квартира на 1 этаже кирпичного дома в самом центре города. Окна квартиры выход…
$25,000
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Дом в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Дом кирпич+газосиликат, утеплен 100 мм пенополистиролом, обшит сайдингом. Все окна ПВХ, полы…
$65,000
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 5/9
Трехкомнатная квартира Чешского проекта с ремонтом. По всей квртире залита стяжка, уложен ла…
$71,999
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Квартира 1 комната в Лида, Беларусь
Квартира 1 комната
Лида, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/3
Продается однокомнатная квартира на втором этаже в кирпичном доме. Общая площать 35,9 м.кв.,…
Цена по запросу
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Дом в Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Дачный домик (кирпичный) с мансардой и цокольным этажом (гараж + подвал). Участок 10 соток. …
$9,900
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Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 1/1
Квартира  с отдельным входом по ул. Крупской. Общая площадь 41 кв.м., жилая 23,9 кв.м., кухн…
$13,500
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Дом в Гончарский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Продается дом обшитый сайдингом, построенный из дерева и пристройкаиз ГСБ блоков, полностью …
$18,500
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Дом в Дубровня, Беларусь
Дом
Дубровня, Беларусь
Площадь 81 м²
Продается участок (40 соток в частной собственности) с незавершенным строительством жилого д…
$34,999
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 4/5
В квартире много преимуществ, выгодно отличающих ее от квартир, выставленных на продажу на р…
$37,500
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 89 м²
Продаётся 4-х комнатный дом в р-не ул.Ген.Беды. Общая площадь 88,8 м2, жилая 71.8 м2, кухня …
$26,999
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Квартира в Лида, Беларусь
Квартира
Лида, Беларусь
Площадь 1 м²
Этаж 1/1
К продаже предлагается незаконченное строение с участком земли 55 соток, с законсервированны…
$75
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 145 м²
Продаётся дом в районе Свердлова. Расположен по ул. 5 Декабря. Дом 145 кв.м., капитальный, с…
$37,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 150 м²
В д. Широкое, в 1 км от города расположился фукциональный дом для жизни. Стены из кирпича и …
$65,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 315 м²
Дом на угловом участке по ул. Варшавская. Отличное расположение участка. Вода, электроэнерги…
$15,000
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Квартира 3 комнаты в Первомайский, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Первомайский, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/3
Продается светлая и уютная 3-комнатная квартира в поселке Первомайский!   Просторная и тепла…
$22,462
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Дом в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся жилой дом в Новосёлках!Адрес: в 1 км. от Лиды, в 5 минутах езды от центраПлощадь д…
$21,500
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 4/5
В микрорайоне Красноармейский продается трехкомнатная квартира готовая к проживанию полность…
$51,999
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Дом в Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Продается дача в тихом и спокойном месте, вблизи от города Лиды. Участок 10 соток. На участк…
$7,900
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Квартира в Лида, Беларусь
Квартира
Лида, Беларусь
Площадь 87 м²
В непосредственной близости от школы, садиков, продовольственных магазинов, аптек, почты, ба…
$39,000
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 5/5
Продается 3-комнатная квартира с отличным ремонтом на 5-этаже панельного 5-этажного дома по …
$43,999
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Квартира 3 комнаты в Берёзовка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Берёзовка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Этаж 1/4
Продается 3 комн квартира в г.Березовка (Лидский р-н), ул.Новогрудская,28. Квартира находитс…
$22,700
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Продается трехкомнатная квартира в блокированном жилом доме общей площадью 40,3м2. Три комна…
$12,900
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 2/5
Продается просторная 3 к квартира ул. Южный городок. Квартира находится на втором этаже , ок…
$34,999
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 7/9
Продается 3- квартира на 7-е Ноября 10 корпус 1. Общая площадь: 72,0 м. кв. Жилая площадь: 4…
$60,999
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 5/5
Продается 3 к. кв. по ул. Кирова 3а . Прекрасное место с зеленой зоной отдыха, тихий двор. О…
$34,999
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Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
Продается бюджетная 2-х комнатная квартира по проспекту Победы 41. Квартира находится на 1-м…
$27,000
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 9/9
Продается просторная 3-х квартира по улице Гастелло 47. Квартира находится на 9-м этаже 9-ти…
$58,000
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