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Дома в Каменецком районе, Беларусь

Дмитровичский сельский Совет
15
Высокое
11
Видомлянский сельский Совет
6
Новицковичский сельский Совет
5
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69 объектов найдено
Дом в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 54,9 кв.м, общ.- 54,9 кв.м, жил.- 40,4 кв.м, …
$15,500
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Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
Площадь 152 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. До 1940 г.п. Реконструкция 2008 г. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - …
$67,000
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Дом в Речицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Речицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Коробка жилого дома в Каменецком р-не. 1 этаж. Общ.СНБ ~ 63,6 кв.м, общ.~ 55,7 кв.м, жил.~ 4…
$37,000
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Дом в Каменюки, Беларусь
Дом
Каменюки, Беларусь
Площадь 138 м²
Агроусадьба в Каменецком р-не. 1946 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 143,2 кв.м, общ.- 138,2…
$180,000
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Дом в Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1980 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 36,3 кв.м, общ.- 27,5 кв.м, жил.- 1…
$15,500
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Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
Площадь 156 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 2003 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 244,2 кв.м, общ.- 155,7 к…
$75,000
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Дом в Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1955 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 60,6 кв.м, общ.- 42,1 кв.м, жил.- 3…
$15,000
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Дом в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 173 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 2023 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 185,5 кв.м, общ.- 172,6 кв.м, жил.…
$250,000
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Дом в Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1963 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 76,9 кв.м, общ.- 63,2 кв.м, жил.- 4…
$27,000
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Дом в Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Площадь 201 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 2009 г.п. 1 этаж, мансард. Общ.СНБ - 201,1 кв.м, общ.- 201,1 кв…
$170,000
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Дом в Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Площадь 256 м²
Дом под чистовую отделку в Каменецком р-не. 2017 г.п.1 этаж. Общ.СНБ - 256,38 кв.м, общ.- 25…
$190,000
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Дом в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1956 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 52,6 кв.м, общ.- 52,6 кв.м, жил.- 3…
$9,000
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Дом в Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1940 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 58,8 кв.м, общ.- 42,1 кв.м, жил.- 2…
$5,900
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Дом в Дмитровичи, Беларусь
Дом
Дмитровичи, Беларусь
Площадь 51 м²
Лот 5882. Двухкомнатная квартира в блокированном двухэтажном жилом доме в Дмитровичском сель…
$5,000
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Дом в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1966 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 65,1 кв.м, общ.- 51,5 кв.м, жил.- 4…
$12,000
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Дом в Войский сельский Совет, Беларусь
Дом
Войский сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Агроусадьба в Каменецком р-не. 1 этаж. Реконструкция 2020 г. Общ.СНБ - 59,9 кв.м, общ.- 42,4…
$67,500
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Дом в Верховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Верховичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Коробка жилого дома в Каменецком р-не. 2020 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 60,0 кв.м, общ.…
$15,000
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Дом в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 18 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 28,0 кв.м, общ.- 18,2 кв.м, жил.- 18,2. 1 ком…
$21,000
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Дом в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Агроусадьба в Каменецком р-не. 1948 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ ~ 78,0 кв.м, общ.- 60,0 к…
$75,000
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Дом в Речицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Речицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 43,0 кв.м, общ.- 43,0 кв.м, жил.- 15,1 кв.м, …
$15,000
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Дом в Ряснянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ряснянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 37 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1985 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 49,8 кв.м, общ.- 36,8 кв.м, жил.- 2…
$6,000
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Дом в Новицковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новицковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 2017 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 52,2 кв.м, общ.- 52,2 кв.…
$8,200
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Дом в Волчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Волчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1946 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 81,4 кв.м, общ.- 81,4 кв.…
$34,000
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Дом в Волчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Волчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1976 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 61,8 кв.м, общ.- 61,8 кв.м, жил.- 3…
$12,000
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Дом в Новицковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новицковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Лот 6904. Уютные деревянные домики для незабываемого отдыха в Беловежской пуще. В домах имею…
$135,000
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Дом в Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Дом под чистовую отделку в Каменецком р-не. 2024 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 98,1 кв.м, общ.- 77,…
$89,000
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Дом в Речицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Речицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1968 г.п., реконструкция 2016 г.99 1 этаж. Общ.СНБ - 93,5 кв.м,…
$48,900
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Дом в Турна Большая, Беларусь
Дом
Турна Большая, Беларусь
Площадь 37 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1975 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 56,0 кв.м, общ.- 36,6 кв.м, жил.- 2…
$23,000
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Дом в Пелищенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пелищенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1969 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 58,8 кв.м, общ.- 58,8 кв.м, жил.- 2…
$10,900
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Дом в Речицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Речицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 29 м²
Коробка жилого дома в Каменецком р-не. 1 этаж. Общ. - 28,63 кв.м, жил.- 22,60 кв.м, кух.- 17…
$8,999
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Параметры недвижимости в Каменецком районе, Беларусь

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