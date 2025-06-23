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Дома в Пелищенском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Пелищенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пелищенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1961 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 47,6 кв.м, общ.- 37,8 кв.м, жил.- 2…
$10,500
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Дом в Пелищенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пелищенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1969 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 58,8 кв.м, общ.- 58,8 кв.м, жил.- 2…
$10,900
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Дом в Пелище, Беларусь
Дом
Пелище, Беларусь
Площадь 69 м²
Продается деревянный дом в Каменецком р-не Брестской области, аг. Пелище. Дом расположен на …
$7,500
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Параметры недвижимости в Пелищенском сельском Совете, Беларусь

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