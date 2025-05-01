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Дома в Войском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Войский сельский Совет, Беларусь
Дом
Войский сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Агроусадьба в Каменецком р-не. 1 этаж. Реконструкция 2020 г. Общ.СНБ - 59,9 кв.м, общ.- 42,4…
$67,500
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Параметры недвижимости в Войском сельском Совете, Беларусь

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