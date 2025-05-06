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Жильё в Червенском районе, Беларусь

Смиловичский сельский Совет
11
Червень
13
Клинокский сельский Совет
11
Валевачский сельский Совет
7
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47 объектов найдено
Дом в Любишино, Беларусь
Дом
Любишино, Беларусь
Площадь 81 м²
Жилой дом в аг.Любишино (Червенский район). Дом бревенчатый, обшит сайдингом. Крыша – металл…
$39,900
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Дом в Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
Площадь 129 м²
Продается дом в центре города Червень. Дом полностью готов для проживания. Все коммуникации …
$51,300
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Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
Чистая и ухоженная, уютная и теплая 3-я квартира в лучшем районе г. Червеня по ул. Барыкина,…
$44,990
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Дом в Корзуны, Беларусь
Дом
Корзуны, Беларусь
Площадь 509 м²
Продается двухэтажное здание площадью 509 м2. Помещение можно использовать как для постоянно…
$139,000
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Квартира 5 комнат в Корзуны, Беларусь
Квартира 5 комнат
Корзуны, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 509 м²
Этаж 1/2
Продается двухэтажное здание площадью 509 м2. Помещение можно использовать как для постоянно…
$139,000
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Дом в Клинок, Беларусь
Дом
Клинок, Беларусь
Площадь 155 м²
Отличный коттедж 2001г.п. в живописном месте -деревня Клинок Могилевское напр-е. 50км от МКА…
Цена по запросу
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Дом в Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Участок 19 соток с домом в д. Иваничи. Рядом река Волма, лес. Отличное место для жизни и отд…
$11,500
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается уютная дача в живописном месте в садовом товариществе "Урожайный". Червенский р-н,…
$20,990
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Предлагаем Вашему вниманию прекрасную дачу в 20км от Минска по Могилевскому направлению в СТ…
$49,900
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Коттедж в Корзуны, Беларусь
Коттедж
Корзуны, Беларусь
Площадь 172 м²
Коттедж вашей мечты в 15 мин. от МКАД! ❤️Коттедж 2015 года постройки в живописном месте рядо…
$229,900
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Дом в Натальевск, Беларусь
Дом
Натальевск, Беларусь
Площадь 142 м²
В продаже дом, с просторными и светлыми комнатами, большой гостиной, 2-умя выходами на терра…
$215,000
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Дом в Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
Площадь 30 м²
Продается уютный, добротный дом в тихом городе Червень, всего в 50 км от Минска. Идеальное м…
$15,000
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Дом в Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся уютный одноэтажный деревянный дом в живописной деревне Волма, окружённой густыми л…
$10,300
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Дом в Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
Площадь 89 м²
Просторный участок 25 соток с отличным расположением – создайте дом мечты! Продается участок…
$21,500
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Дом 2 комнаты в Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Клинокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Отличный большой дом который не требует много вложений. Необычная планировка на 2 входа.Прос…
$15,000
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Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
В сердце уютного города Червень, на улице Горбачева, 36, расположена просторная трехкомнатна…
$28,000
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Квартира 2 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2/2
Продаётся 2х комнатная квартира в блокированном жилом доме. Мы предлагаем вам ознакомиться с…
$41,900
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 260 м²
Купить шикарный дом в живописном месте у реки Волма ❤️ Отличное предложение по цене квартиры…
$79,000
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Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 3/4
Номер договора с агентством 9/2 от 2025-04-09
$37,990
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Квартира 1 комната в Клинокский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Клинокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/3
Однокомнатная квартира под ремонт по адресу  д. Озерный ул. Санаторий-профилакторий "Волма" …
$18,500
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Дом в Черноградь, Беларусь
Дом
Черноградь, Беларусь
Площадь 162 м²
Продается двухэтажный блочный облицован красным кирпичом одноквартирный жилой дом, с мансард…
$88,000
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Дом в Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Продается участок с капитальным домом в деревне Куколевка. Дом из силикатных блоков облицова…
$21,000
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Квартира 1 комната в Червень, Беларусь
Квартира 1 комната
Червень, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/2
Однокомнатная квартира в центре ❤️ Уютная однокомнатная квартира в центре города Червень – и…
$21,000
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Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
Просторная благоустроенная 3-х комн. квартира в кирпичном доме в самом центре г. Червеня по …
$38,000
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Квартира 3 комнаты в Смиловичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смиловичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Продается просторная 3к квартира, расположена в 20 минутах езды от Минска (городской посёлок…
$69,999
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Дом в Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
Продается уютный каркасный дом у озера — готовый к жизни среди природы! ✔ Идеальное располож…
$77,490
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Квартира 1 комната в Натальевск, Беларусь
Квартира 1 комната
Натальевск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/3
Продается большая 1-комнатная квартира рядом с городом Червень (1,5 км) Отличная планировка:…
$15,700
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Дом в Валевачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 22 м²
«Продажа небольшой, но уютной дачи: наслаждайтесь природой на своей собственной территории в…
$18,000
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Дом в Валевачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 37 м²
Продается ухоженный участок с домом для круглогодичного проживания.  Отопление конвекторное.…
$19,900
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Продаётся уютная дача с мебелью в СТ "Ёлочка", Могилёвское направление. Дом утеплен и обшит …
$12,950
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Типы недвижимости в Червенском районе

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Параметры недвижимости в Червенском районе, Беларусь

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