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Жилье с садом в Червенском районе, Беларусь

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Смиловичский сельский Совет
11
Валевачский сельский Совет
6
Клинокский сельский Совет
11
Ляденский сельский Совет
4
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10 объектов найдено
в Смиловичи, Беларусь
Смиловичи, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается полдома в г.п. Смиловичи, Могилёвское направление. На данный момент дом находится …
$23,037
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Коттедж в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 339 м²
Современный коттедж 2001 с участком 28 соток ❤️ Просторный двухуровневый коттедж на 6 комнат…
$188,108
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Дом в Натальевск, Беларусь
Дом
Натальевск, Беларусь
Площадь 142 м²
Дом 2020 г.п. с просторными и светлыми 3 комнатами ( 16,9 м2, 17,6 м2, 15,9 м2), большой гос…
$265,000
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OkeaskOkeask
Дом в Колодежский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодежский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Обменяем дом на комнату в Минске!Не просто дом — ваше родовое поместье! Дом с готовым хозяйс…
$19,717
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Дом в Валевачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
Продается просторная 4-этажная кирпичная дача в Червенском районе (СТ «Лира-2»). Электричест…
$39,500
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Дом в Руднянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руднянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
Продается надежный, просторный и полностью готовый к проживанию дом в Червенском районе. Стр…
$68,837
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TekceTekce
Дом в Валевачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Большой живописный участок  73 сотки ❤️ Бревенчатый дом на огромном участке (73 сотки) с пло…
$33,000
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Дом в Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
Площадь 127 м²
Продаётся просторный, комфортный и уютный дом в городе Червень, всего в 50 км от Минска (Мог…
$115,000
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Дом в Смиловичи, Беларусь
Дом
Смиловичи, Беларусь
Площадь 62 м²
Продаётся деревянный дом в г.п. Смиловичи, Могилёвское направление, 23 км. от МКАД.  Своя ск…
$35,005
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Дом в Валевачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Продаётся  уютная дача в живописном месте, 40 км. от МКАД, Могилевское направление. Дом дере…
$17,900
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