Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Червенский район
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Червенском районе, Беларусь

Червень
9
Смиловичский сельский Совет
3
Квартира Удалить
Очистить
15 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
Чистая и ухоженная, уютная и теплая 3-я квартира в лучшем районе г. Червеня по ул. Барыкина,…
$44,990
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Корзуны, Беларусь
Квартира 5 комнат
Корзуны, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 509 м²
Этаж 1/2
Продается двухэтажное здание площадью 509 м2. Помещение можно использовать как для постоянно…
$139,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
В сердце уютного города Червень, на улице Горбачева, 36, расположена просторная трехкомнатна…
$28,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2/2
Продаётся 2х комнатная квартира в блокированном жилом доме. Мы предлагаем вам ознакомиться с…
$41,900
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 3/4
Номер договора с агентством 9/2 от 2025-04-09
$37,990
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Клинокский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Клинокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/3
Однокомнатная квартира под ремонт по адресу  д. Озерный ул. Санаторий-профилакторий "Волма" …
$18,500
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Червень, Беларусь
Квартира 1 комната
Червень, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/2
Однокомнатная квартира в центре ❤️ Уютная однокомнатная квартира в центре города Червень – и…
$21,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
Просторная благоустроенная 3-х комн. квартира в кирпичном доме в самом центре г. Червеня по …
$38,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Смиловичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смиловичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Продается просторная 3к квартира, расположена в 20 минутах езды от Минска (городской посёлок…
$69,999
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Натальевск, Беларусь
Квартира 1 комната
Натальевск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/3
Продается большая 1-комнатная квартира рядом с городом Червень (1,5 км) Отличная планировка:…
$15,700
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 2/2
Просторная благоустроенная 3-х комн. квартира в престижном доме в самом центре г. Червеня по…
$45,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Смиловичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смиловичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается квартира в 2х квартирном блокированном доме, вода - скважина, газ - балонный, дом …
$43,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Островы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Островы, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 3/3
Продается 3-х комнатная квартира в д. Островы  Червенского района. 3 км от г. Червень , 53 к…
$35,900
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
В сердце уютного города Червень, на улице Горбачева, 36, расположена просторная трехкомнатна…
$28,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
2-комнатная квартира в центре ❤️ Квартира в блокированном доме под реконструкцию в уютном го…
$24,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Червенском районе, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти