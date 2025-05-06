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Дома в Червенском районе, Беларусь

Клинокский сельский Совет
10
Смиловичский сельский Совет
8
Валевачский сельский Совет
7
Червень
4
32 объекта найдено
Дом в Любишино, Беларусь
Дом
Любишино, Беларусь
Площадь 81 м²
Жилой дом в аг.Любишино (Червенский район). Дом бревенчатый, обшит сайдингом. Крыша – металл…
$39,900
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Дом в Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
Площадь 129 м²
Продается дом в центре города Червень. Дом полностью готов для проживания. Все коммуникации …
$51,300
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Дом в Корзуны, Беларусь
Дом
Корзуны, Беларусь
Площадь 509 м²
Продается двухэтажное здание площадью 509 м2. Помещение можно использовать как для постоянно…
$139,000
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Дом в Клинок, Беларусь
Дом
Клинок, Беларусь
Площадь 155 м²
Отличный коттедж 2001г.п. в живописном месте -деревня Клинок Могилевское напр-е. 50км от МКА…
Цена по запросу
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Дом в Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Участок 19 соток с домом в д. Иваничи. Рядом река Волма, лес. Отличное место для жизни и отд…
$11,500
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается уютная дача в живописном месте в садовом товариществе "Урожайный". Червенский р-н,…
$20,990
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Предлагаем Вашему вниманию прекрасную дачу в 20км от Минска по Могилевскому направлению в СТ…
$49,900
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Коттедж в Корзуны, Беларусь
Коттедж
Корзуны, Беларусь
Площадь 172 м²
Коттедж вашей мечты в 15 мин. от МКАД! ❤️Коттедж 2015 года постройки в живописном месте рядо…
$229,900
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Дом в Натальевск, Беларусь
Дом
Натальевск, Беларусь
Площадь 142 м²
В продаже дом, с просторными и светлыми комнатами, большой гостиной, 2-умя выходами на терра…
$215,000
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Дом в Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
Площадь 30 м²
Продается уютный, добротный дом в тихом городе Червень, всего в 50 км от Минска. Идеальное м…
$15,000
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Дом в Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся уютный одноэтажный деревянный дом в живописной деревне Волма, окружённой густыми л…
$10,300
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Дом в Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
Площадь 89 м²
Просторный участок 25 соток с отличным расположением – создайте дом мечты! Продается участок…
$21,500
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Дом 2 комнаты в Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Клинокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Отличный большой дом который не требует много вложений. Необычная планировка на 2 входа.Прос…
$15,000
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 260 м²
Купить шикарный дом в живописном месте у реки Волма ❤️ Отличное предложение по цене квартиры…
$79,000
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Дом в Черноградь, Беларусь
Дом
Черноградь, Беларусь
Площадь 162 м²
Продается двухэтажный блочный облицован красным кирпичом одноквартирный жилой дом, с мансард…
$88,000
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Дом в Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Продается участок с капитальным домом в деревне Куколевка. Дом из силикатных блоков облицова…
$21,000
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Дом в Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
Продается уютный каркасный дом у озера — готовый к жизни среди природы! ✔ Идеальное располож…
$77,490
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Дом в Валевачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 22 м²
«Продажа небольшой, но уютной дачи: наслаждайтесь природой на своей собственной территории в…
$18,000
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Дом в Валевачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 37 м²
Продается ухоженный участок с домом для круглогодичного проживания.  Отопление конвекторное.…
$19,900
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Продаётся уютная дача с мебелью в СТ "Ёлочка", Могилёвское направление. Дом утеплен и обшит …
$12,950
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Дом в Валевачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продается дом в деревне Нежевка по Могилевскому направлению. Площадь дома 80,3 кв.м. Дом сос…
$21,000
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Дом 9 комнат в Клинок, Беларусь
Дом 9 комнат
Клинок, Беларусь
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 323 м²
Количество этажей 3
Благородный трехуровневый дом в классическом европейском стиле в д. Клинок. Минская обл., Че…
$115,000
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Дом в Валевачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Продается шикарный дом в деревне Нежевка, 50 км от МКАД. Общая площадь 38,6 м2, жилая площад…
$14,500
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Дом в Рованичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рованичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Продается дом в д. Полядки Червенского района, рядом с гп. Рованичи. Дом деревянный площадь…
$3,500
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Дом в Валевачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Продается земельный участок с садовым домиком в СТ "Криница-Кривополье", Могилевское направл…
$18,900
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Дом в Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
Площадь 151 м²
Просторный дом с участком мечты в 55 км от Минска! ❤️ Продаётся просторный и уютный дом в го…
$129,900
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Дом 2 комнаты в Клинок, Беларусь
Дом 2 комнаты
Клинок, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продаётся жилой дом с земельным участком в д.Клинок, Червенский р-н, Минской обл. в 50 к…
$12,500
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Добротный деревенский дом 66,7 м2 с облагороженным участком 18,03 соток. Хозяйственные постр…
$16,500
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Дом в Турец, Беларусь
Дом
Турец, Беларусь
Площадь 188 м²
Современный дом в агрогородке Турец Червенского района представляет собой современное и комф…
$80,000
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Дом в Черноградь, Беларусь
Дом
Черноградь, Беларусь
Площадь 170 м²
Продается отличный 2-х этажный дом в живописном месте, всего в 40 км от Минска. Удобное тран…
$42,500
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Параметры недвижимости в Червенском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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