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Жильё в Смиловичи, Беларусь

3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Смиловичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смиловичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается квартира в 2х квартирном блокированном доме, вода - скважина, газ - балонный, дом …
$43,000
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Квартира 3 комнаты в Смиловичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смиловичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Продается просторная 3к квартира, расположена в 20 минутах езды от Минска (городской посёлок…
$69,999
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Дом в Смиловичи, Беларусь
Дом
Смиловичи, Беларусь
Площадь 62 м²
Продаётся деревянный дом в г.п. Смиловичи, Могилёвское направление, 23 км. от МКАД.  Своя ск…
$38,900
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