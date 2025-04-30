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Дома с бассейном в Брестской области, Беларусь

Барановичи
24
Брест
285
Мухавецкий сельский Совет
173
Мотыкальский сельский Совет
63
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4 объекта найдено
Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 233 м²
Лот 5541. Жилой дом в районе Ямно - Вычулки. .Звоните для более подробной информации. Наши п…
$185,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 126 м²
Лот 7674. Жилой дом в деревне ВолкиЗвоните для более подробной информации Наши покупатели не…
$100,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
Лот 4698. Коттедж в микрорайоне Ковалёво в Бресте.Звоните для более подробной информации Наш…
$320,000
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Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 239 м²
Продаётся просторный комфортабельный коттедж вблизи от центра Кобрина. Дом 2006 года построй…
$141,000
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