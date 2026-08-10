Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Влёра (область)
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Бассейн

Таунхаусы с бассейном во Влёра (область), Албания

;
Влёра
4
Таунхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
TOP TOP
Таунхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 388 м²
Количество этажей 1
Продается частный дом во Влёре, Албанская Ривьера - недалеко от пляжа, инвестиционная недвиж…
$322,878
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Таунхаус 4 комнаты в Влёра, Албания
Таунхаус 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Продается частный дом в районе Лунгомаре, Влёра, Албанская Ривьера. Лунгомаре — ваш любимый …
$320,058
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости во Влёра (область), Албания

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти