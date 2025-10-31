Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда пентхаусов в Тиране, Албания

2 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Тирана, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 312 м²
Этаж 9/9
Penthouse for rent in the Paris Commune overpass area with a surface area of 565m2. Located …
$2,912
в месяц
Пентхаус 4 комнаты в Тирана, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 5/6
Jepet me qira një penthouse modern me sipërfaqe totale prej 210 m², i pozicionuar në një nga…
$2,901
в месяц
