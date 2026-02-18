Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда производственных помещений в Тиране, Албания

Производство 650 м² в Ndroq, Албания
Производство 650 м²
Ndroq, Албания
Площадь 650 м²
Этаж 1/1
Сарай расположен в Порторомано на главной дороге в непосредственной близости от торгового по…
$2,954
в месяц
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
