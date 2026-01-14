Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Шкодер
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Шкодере, Албания

4 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Община Шкодер, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Община Шкодер, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$199,449
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Дуплекс 3 комнаты в Община Шкодер, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Община Шкодер, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 4/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$214,611
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Община Шкодер, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Община Шкодер, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 1/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$223,942
Оставить заявку
AdriastarAdriastar
Дуплекс 2 комнаты в Община Шкодер, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Община Шкодер, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 8/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$118,386
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Шкодере, Албания

