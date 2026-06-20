Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Община Шкодер
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Общине Шкодер, Албания

;
Кондо Удалить
Очистить
1 объект найдено
Кондо 3 комнаты в Velipoje, Албания
Кондо 3 комнаты
Velipoje, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 6
Квартира 2+1 на продажу в Велипое в 300 м от пляжаВ продаже находится полностью отремонтиров…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Общине Шкодер, Албания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти