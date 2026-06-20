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Продажа новых домов в Саранде, Албания

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Вилла Эксклюзивный комплекс премиальных вилл на первой линии моря в Саранде
Вилла Эксклюзивный комплекс премиальных вилл на первой линии моря в Саранде
Вилла Эксклюзивный комплекс премиальных вилл на первой линии моря в Саранде
Вилла Эксклюзивный комплекс премиальных вилл на первой линии моря в Саранде
Вилла Эксклюзивный комплекс премиальных вилл на первой линии моря в Саранде
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Вилла Эксклюзивный комплекс премиальных вилл на первой линии моря в Саранде
Cuke, Албания
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс премиальных вилл на первой линии моря в Саранде Представьте, что вы просыпаетесь здесь... Под шум моря каждое утро Добро пожаловать в эксклюзивный комплекс премиальных вилл, расположенный в одном из лучших районов Саранды. Эти роскошные резиденции созданы для т…
Агентство
SARANDA HOME REALTY
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Агентство
SARANDA HOME REALTY
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