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Квартиры с видом на море в Саранде, Албания

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5 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Metoq, Албания
Квартира 5 комнат
Metoq, Албания
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 3/5
Sea Melody, потрясающие апартаменты на продажу в Саранде, Албания. Эти апартаменты площадью …
$227,945
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Saranda Elite's Realty Group
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Квартира 4 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 4 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Квартира 3+1 в Саранде. 99 м.кв с видом на море. Готовы организовать онлайн показ и оформ…
$194,310
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Квартира 3 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 3 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 5/5
Саранда, Шкипери. Квартира Shitet 2+1, полностью меблированная. Минимум 155 000 евро. Большо…
$175,482
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2
ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА 2+1 С ВИДОМ НА МОРЕ В КУРОРТЕ "IONIAN BAY", В САРАНДЕ ✅ Цена: 2700 евр…
$329,096
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
НА ПРОДАЖУ КВАРТИРА 2+1 С ВИДОМ НА МОРЕ В КУРОРТЕ "IONIAN BAY", В САРАНДЕ ✅ Цена: 2700 ев…
$231,028
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
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