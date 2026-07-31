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Виллы в Qerret, Албания

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3 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Муниципалитет Пука, Албания
Вилла 6 комнат
Муниципалитет Пука, Албания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 202 м²
Этаж 3
Квартальный пляж является одной из самых популярных туристических достопримечательностей не …
$1,09 млн
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Investment Realty Group
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Вилла в Golem, Албания
Вилла
Golem, Албания
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Продается участок с двухэтажным строением в деревне Qerret, Kavaja 💶 Цена: 320 000 € 📐 П…
$372,656
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Century 21 Eon
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Вилла 3 комнаты в Golem, Албания
Вилла 3 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы на продажу в Керрете, рядом с соснамиОткройте для себя эксклюзивный комплекс…
$469,942
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Al Imobiliare
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