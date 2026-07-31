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Квартиры-студии в Qerret, Албания

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5 объектов найдено
Студия 1 комната в Kcire, Албания
Студия 1 комната
Kcire, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
В продаже квартира студия в районе Qerret с видом на море. Общая площадь квартиры составляет…
$53,506
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 13
Апартамент-студия — Планировка A-005 (Tiktaalik Residence) Общая площадь квартиры (Sip. n…
$86,877
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Century 21 Eon
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5
Продаётся квартира Студия в районе Mali I Robit в новострое. Элитный дом: вентилируемый и ут…
$97,013
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LDV InvestLDV Invest
Студия 2 комнаты в Golem, Албания
Студия 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3
✅ Цена: 53 015 евро✅ Расположение: Golem✅ Общая площадь: 46,1 м2✅ Чистая площадь: 40,1 м2✅ О…
$61,915
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NEXT REAL ESTATE
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/6
🏝 Blue Horizon — твой личный уголок у моря! Мечтаешь о жизни у моря, где утро начинается …
$66,117
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