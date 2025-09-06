Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Северная Албания
  4. Долгосрочная аренда
  5. Склад

Долгосрочная аренда складов в Северной Албании, Албания

Дуррес
11
Склад Удалить
Очистить
11 объектов найдено
Склад 16 м² в Дуррес, Албания
Склад 16 м²
Дуррес, Албания
Площадь 16 м²
Гараж расположен на первом этаже нового здания в Дуррес-Бич. Он имеет площадь 16 м2 и высоту…
$117
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Українська
Склад 150 м² в Дуррес, Албания
Склад 150 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Склад расположен в Флейке, на главной дороге в Дурресе. Он имеет общую площадь земли 400 м2,…
$702
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Українська
Склад 26 м² в Дуррес, Албания
Склад 26 м²
Дуррес, Албания
Площадь 26 м²
Этаж -1
Гараж расположен на 1-м этаже нового здания с лифтом на стадионе в Дурресе. Недвижимость име…
$117
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Українська
Склад 40 м² в Дуррес, Албания
Склад 40 м²
Дуррес, Албания
Площадь 40 м²
Этаж -1
Гараж расположен на 1-м этаже нового здания с лифтом на стадионе в Дурресе. Недвижимость име…
$117
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Українська
Склад 1 500 м² в Дуррес, Албания
Склад 1 500 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 500 м²
Этаж 1/1
Склад расположен в Спиталле, примерно в 200 метрах от университета «Александр Моисиу». Это с…
$5,247
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Українська
Склад 900 м² в Дуррес, Албания
Склад 900 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 900 м²
Этаж 1/2
Аренда - это склад площадью 900 м2 или сарай в районе Шкозе вблизи дороги Kolaudimit te maki…
$1,755
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Українська
Склад 60 м² в Дуррес, Албания
Склад 60 м²
Дуррес, Албания
Площадь 60 м²
Этаж -1
Гараж расположен на 1-м этаже нового здания с лифтом на стадионе в Дурресе. Недвижимость име…
$117
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Українська
Склад 73 м² в Дуррес, Албания
Склад 73 м²
Дуррес, Албания
Площадь 73 м²
Этаж -1
Гараж расположен на 1-м этаже нового здания с лифтом на стадионе в Дурресе. Недвижимость име…
$117
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Українська
Склад 41 м² в Дуррес, Албания
Склад 41 м²
Дуррес, Албания
Площадь 41 м²
Этаж -1
Гараж расположен на 1-м этаже нового здания с лифтом на стадионе в Дурресе. Недвижимость име…
$117
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Українська
Склад 800 м² в Дуррес, Албания
Склад 800 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Сад расположен в Пьезе, на краю главной дороги в Дурресе. Он имеет общую площадь земли 2500 …
$2,924
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Українська
Склад 120 м² в Дуррес, Албания
Склад 120 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Склад расположен на 0-м этаже улицы в Шкозе, всего в 500 метрах от шоссе Тирана - Дуррес. Он…
$408
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Українська
Realting.com
Перейти