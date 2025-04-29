Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Северная Албания
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Терраса

Пентхаусы с террасой в Северной Албании, Албания

Дуррес
14
Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Дуррес, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 9/9
В продаже пентхаус 3+2 с видом на море и ремонтом в самом центре района Пляж. Расположена на…
$335,482
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Северной Албании, Албания

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти