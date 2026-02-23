  1. Realting.com
  Албания
  Химара
  Новые дома

Продажа новых домов в Химаре, Албания

Вилла Green Coast 2
Вилла Green Coast 2
Вилла Green Coast 2
Вилла Green Coast 2
Вилла Green Coast 2
Gjilek, Албания
от
$1,42 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Luxury Villa UNDER CONSTRUCTION - SECOND ROW FROM THE SEA - €1 200 000Вилла премиум-класса, в настоящее время строящаяся в Green Coast 2, расположенная в Паласе, Влоре. Расположенная на втором ряду от моря, эта недвижимость предлагает эксклюзивные инвестиционные возможности в одном из самых …
Al Imobiliare
