Golem, Албания

Роскошные виллы с бассейном и видом на море в прибыльной части Дурреса, Голем. В привлекательном приморском месте Голем с отличным доступом к Тиране и Дурресу мы предлагаем на продажу четыре современные трехэтажные виллы с одним подземным этажом. Проект расположен в востребованном районе с р…