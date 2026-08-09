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Кафе и рестораны в Bashkia Kavaje, Албания

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коммерческая недвижимость
18
отели
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Ресторан, кафе Удалить
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2 объекта найдено
Ресторан, кафе 144 м² в Golem, Албания
Ресторан, кафе 144 м²
Golem, Албания
Площадь 144 м²
У нас есть бар-ресторан для продажи в районе Мали Робит, Големи.Информация об окружающей сре…
$411,199
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Агентство
Future Home Invest
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Ресторан, кафе 288 м² в Golem, Албания
Ресторан, кафе 288 м²
Golem, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 288 м²
Этаж 1
Ресторан расположен на первом этаже комплекса, расположенного в Големе, недалеко от моря и п…
$541,460
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Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
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