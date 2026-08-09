Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Камза
  4. Долгосрочная аренда
  5. Склад

Долгосрочная аренда складов в Камзе, Албания

;
Склад Удалить
Очистить
1 объект найдено
Склад 9 000 м² в Камза, Албания
Склад 9 000 м²
Камза, Албания
Площадь 9 000 м²
Количество этажей 5
Промышленная среда для БатрыДва промышленных здания, расположенных в районе Батори, пригодны…
$20,604
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти