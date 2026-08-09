Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Камза
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Камзе, Албания

;
2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Paskuqan, Албания
Вилла 5 комнат
Paskuqan, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
Количество этажей 2
Испытайте высший уровень уюта и роскоши в комплексе Liore Lake Residence, расположенном в жи…
$524,835
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Вилла 5 комнат в Koder Kamza, Албания
Вилла 5 комнат
Koder Kamza, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
Количество этажей 2
Испытайте высший уровень уюта и роскоши в комплексе Liore Lake Residence, расположенном в жи…
$536,244
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Камзе, Албания

с террасой
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти