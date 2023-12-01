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Дома в Фиери (область), Албания

2 объекта найдено
Дом в Росковец, Албания
Дом
Росковец, Албания
Площадь 140 м²
Частная вилла, расположенная в Росковецком, городе и муниципалитете округа Фиер, на юге цент…
€179,000
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Дом в Люшня, Албания
Дом
Люшня, Албания
Площадь 146 м²
Farm for sell in Lushnje. Land (truall) 450m2 +private house 146 m2. The land is all planted…
€80,000
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Параметры недвижимости в Фиери (область), Албания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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