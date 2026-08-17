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Дома в Фиерях (область), Албания

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Bashkia Fier
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5 объектов найдено
Дом в Люшня, Албания
Дом
Люшня, Албания
Площадь 146 м²
Farm for sell in Lushnje. Land (truall) 450m2 +private house 146 m2. The land is all planted…
$117,940
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Дом в Levan, Албания
Дом
Levan, Албания
Площадь 93 м²
✅ Цена: 70 000 евро✅ Расположение: Hoshtime, Vlore✅ Площадь земли: 300 м2✅ Площадь здания: 9…
$84,109
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NEXT REAL ESTATE
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Дом в Sheq i Madh, Албания
Дом
Sheq i Madh, Албания
Площадь 312 м²
🏢 3-х этажное строительство для продажи - SHEQ I MADH, FIER💰 Общая стоимость: 150 000 евро📐 …
$175,298
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DES Real Estate
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Вилла в Xeng, Албания
Вилла
Xeng, Албания
Площадь 202 м²
Количество этажей 3
Трехэтажная вилла в Divjake. Общая площадь 202 м.кв. Готовы организовать онлайн показ!
$821,247
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CACTUS | Real Estate
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Вилла 6 комнат в Sheq i Vogel, Албания
Вилла 6 комнат
Sheq i Vogel, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 2
clear     1 391 / 5 000 Rezultatet e përkthimit Rezultati i përkthimit 🔑🏘 …
$207,625
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DES Real Estate
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Параметры недвижимости в Фиерях (область), Албания

с гаражом
с террасой
Недорогая
Элитная
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