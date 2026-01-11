Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Realting.com
  Албания
  Farke
  Коммерческая
  Склад

Склады в Farke, Албания

коммерческая недвижимость
2 объекта найдено
Склад 14 м² в Тирана, Албания
Склад 14 м²
Тирана, Албания
Площадь 14 м²
Этаж -1/-1
Only Bill Clinton Street brings Parking Spot for sale. The parking spot is located in a soug…
$38,435
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Склад 412 м² в Тирана, Албания
Склад 412 м²
Тирана, Албания
Площадь 412 м²
Количество этажей 2
In an area with high demand for parking and storage spaces, a space with a total area of 412…
$401,936
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
