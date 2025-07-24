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Дуплексы в Dajt, Албания

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2 объекта найдено
Дуплекс 7 комнат в Linze, Албания
Дуплекс 7 комнат
Linze, Албания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Этаж 5
✅ Цена продажи: 650 000 евро✅ Местонахождение: В районе Фреску, Линзе, Дайт✅ Общая площадь: …
$746,999
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
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Дуплекс 6 комнат в Lanabregas Shtepeza, Албания
Дуплекс 6 комнат
Lanabregas Shtepeza, Албания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Количество этажей 2
Duplex/Penthouse with fantastic view in Linze for sale! The apartment is located in an exclu…
$481,206
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Параметры недвижимости в Dajt, Албания

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